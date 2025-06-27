Німеччина

Шваби не давали дозволу мюнхенцям на переговори з 23-річним форвардом.

У пресі з'явилася інформація про те, що Баварія домовилася про контракт з нападником Ніком Вольтемаде, який зараз готується до фіналу молодіжного Євро у складі команди Німеччини.

Повідомлялося, що мюнхенці досягли угоди з 23-річним Вольтемаде, але ще не почали переговори з його клубом – Штутгартом.

Як повідомляє Bild, Штутгарт незадоволений діями Баварії. У таборі швабів не знали про якісь переговори і не давали мюнхенцям дозволу на спілкування з Вольтемаде. Штутгарт здивований новинами, що з'явилися.