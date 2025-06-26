Німеччина

Мюнхенці вже погодили умови контракту з форвардом Штутгарта.

Баварія серйозно зацікавлена у трансфері нападника Штутгарта Ніка Вольтемаде.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, клуб уже досяг домовленості з футболістом щодо особистого контракту.

Угода розрахована до літа 2030 року, і наглядова рада Баварії вже схвалила її. Сам гравець також прагне якнайшвидше приєднатися до мюнхенського гранда.

Водночас офіційні переговори між клубами поки що не розпочалися. Штутгарт хоче зберегти одного зі своїх ключових гравців, чий чинний контракт діє до 2028 року.

Вольтемаде вражає своєю формою — у сезоні-2024/25 він провів 33 матчі за Штутгарт, у яких забив 17 голів і віддав три асисти. Також він став одним із лідерів молодіжного Євро-2025.

Раніше повідомлялося, що Челсі хоче купити найкращого бомбардира молодіжного Євро-2025.