Німеччина

Цікава новина з Німеччини.

Спортивний директор леверкузенського Баєра Сімон Рольфес висловився про трансфер Флоріана Вірца в англійський Ліверпуль. Його слова наводить Bild.

"Нашим завданням було продовжити контракт із Флоріаном і утримати його хоча б на рік. Поступово ми стали розуміти, що його більше цікавив відхід із клубу. Починаючи з лютого-березня ми вже більше обговорювали, в який клуб і яку лігу він перейде.

Від його батьків ми знали, з ким вони спілкувалися. Зарубіжні клуби, зокрема Ліверпуль і Манчестер Сіті, також інформували нас і ставилися до переговорів найпрофесійнішим і найсерйознішим чином.

У травні він повідомив нам, що вирішив перейти в Ліверпуль. Думаю, він чудово підходить їм. Флоріану дали зрозуміти, чому він їм потрібен, і такий підхід був вкрай важливим аспектом у всій угоді.

Після того як Флоріан розповів нам про свою перевагу, ми контактували тільки з Ліверпулем. І з самого початку переговорів мені було ясно, що все вийде", — сказав Рольфес.

Раніше повідомлялося, що Зальцбург підписав 17-річного вінгера Баєра.