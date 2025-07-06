Після того як стало відомо про серйозну травму Джамала Мусіали, який вибув щонайменше на 4–5 місяців, у ЗМІ почали з’являтися розмови про можливе повернення до складу Баварії досвідченого Томаса Мюллера.

Журналісти звернулися до 35-річного півзахисника з питанням, чи готовий він продовжити контракт з клубом ще на пів року, аби підстрахувати команду в атакувальній лінії. Мюллер, однак, відреагував стримано:

"Я розумію, чому ви ставите це питання, але воно небагато… Я не кажу, що він нетактовний, але мені незручно відповідати на нього", — сказав футболіст у коментарі DAZN.

Контракт Мюллера з Баварією завершився цього літа. Востаннє він виходив на поле у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу проти ПСЖ, де мюнхенці зазнали поразки з рахунком 0:2.