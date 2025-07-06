Німеччина

35-річний ветеран не став коментувати чутки про можливе продовження контракту на тлі серйозної втрати для мюнхенців.

Після того як стало відомо про серйозну травму Джамала Мусіали, який вибув щонайменше на 4–5 місяців, у ЗМІ почали з’являтися розмови про можливе повернення до складу Баварії досвідченого Томаса Мюллера.

Журналісти звернулися до 35-річного півзахисника з питанням, чи готовий він продовжити контракт з клубом ще на пів року, аби підстрахувати команду в атакувальній лінії. Мюллер, однак, відреагував стримано:

"Я розумію, чому ви ставите це питання, але воно небагато… Я не кажу, що він нетактовний, але мені незручно відповідати на нього", — сказав футболіст у коментарі DAZN.

Контракт Мюллера з Баварією завершився цього літа. Востаннє він виходив на поле у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу проти ПСЖ, де мюнхенці зазнали поразки з рахунком 0:2.