35-річний ветеран не став коментувати чутки про можливе продовження контракту на тлі серйозної втрати для мюнхенців.
Томас Мюллер, Getty Images
06 липня 2025, 11:57
Після того як стало відомо про серйозну травму Джамала Мусіали, який вибув щонайменше на 4–5 місяців, у ЗМІ почали з’являтися розмови про можливе повернення до складу Баварії досвідченого Томаса Мюллера.
Журналісти звернулися до 35-річного півзахисника з питанням, чи готовий він продовжити контракт з клубом ще на пів року, аби підстрахувати команду в атакувальній лінії. Мюллер, однак, відреагував стримано:
"Я розумію, чому ви ставите це питання, але воно небагато… Я не кажу, що він нетактовний, але мені незручно відповідати на нього", — сказав футболіст у коментарі DAZN.
Контракт Мюллера з Баварією завершився цього літа. Востаннє він виходив на поле у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу проти ПСЖ, де мюнхенці зазнали поразки з рахунком 0:2.