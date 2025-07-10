Німеччина

Іспанець пошумів цього літа поза межами футбольного поля.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль розповів про переговори з вінгером Атлетік Більбоа Ніко Вільямсом. Цитує німецького функціонера Kicker.

"Це вже нас не стосується. Так, ми розглянули можливість трансферу Ніко Вільямса з Атлетіка, але швидко відмовилися від цього варіанту.

Коли ми дізналися його вимоги щодо зарплати для початку переговорів, Баварія оперативно прийняла рішення забути про цей трансфер і заявила: "Добре, значить, ми цим займатися не будемо", — сказав Еберль.

Минулого сезоні Ніко Вільямс провів за Атлетік 45 матчів, забивши 11 м’ячів та віддавши сім асистів.