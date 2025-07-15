Німеччина

Французький півзахисник перебрався до Аугсбурга з англійського Бернлі та підписав довгострокову угоду.

Аугсбург офіційно оголосив про підписання 24-річного центрального хавбека Хан-Ноа Массенго. Гравець приєднується до німецького колективу перейшовши з Бернлі, який нещодавно здобув путівку до англійської Прем’єр-ліги. Контракт, розрахований до літа 2030 року. Деталі трансферу залишаються конфіденційними згідно з домовленістю між клубами. У новій команді Массенго виступатиме під 4-м номером.

Минулого сезону Аугсбург завершив виступи в Бундеслізі на 12-му місці з 43 очками, упевнено зберігши прописку в еліті. Клуб продовжує послідовну трансферну політику, роблячи ставку на молодих, але досвідчених гравців, здатних зростати разом із командою.

Хан-Ноа Массенго є вихованцем академії Монако. У 18-річному віці він перебрався до Англії, де провів декілька років у складі Брістоль Сіті. Пізніше гравець мав досвід виступів у Лізі 1 за Осер, куди його двічі віддавали в оренду. Минулого сезону, будучи гравцем Бернлі, він зіграв у трьох поєдинках англійської Прем’єр-ліги, а другу частину чемпіонату провів у Франції, де встиг взяти участь у 17 матчах за Осер. Загалом на його рахунку — понад 100 матчів у Чемпіоншипі.

"Я щасливий приєднатися до цього клубу. За останні роки Аугсбург довів, що тут чудово розвиваються гравці. Для мене виступ у Бундеслізі — серйозний виклик, і я готовий до нього. Сподіваюся, якнайшвидше адаптуватися та довести свою цінність команді", — поділився емоціями сам Массенго.