Німеччина

Залишилось узгодити деталі трансферу з туринцями.

Бельгійський нападник Семуель Мбангула цілком упевнено починав минулу кампанію в складі туринського Ювентуса під орудою Тіаго Мотти, хоча на той момент тільки-но змінив статус на гравця "дорослої" команди після виступів у категорії юніорів.

Але проєкт Мотти в підсумку так і не злетів, і коли замість нього на посаду головного тренера прийшов Ігор Тудор, то 21-річний виконавець почав користуватись лише обмеженим попитом.

Зрештою, Мбангула перестав бачити себе в складі "зебр" і цього літа попросив клуб про трансфер за три роки до завершення контракту.

Юве готовий відпустити гравця, але якщо потенційні претенденти задовольнять його вимоги щодо переходу.

Бременський Вердер на цьому тлі вже встиг домовитись щодо п’ятирічної угоди з Мбангула, але з туринцями наразі перемовини тривають не настільки успішно.

Ювентус хоче отримати від 10 до 12 млн євро за свого футболіста, тому стартові 8 млн євро від "музикантів" залишились без розгляду.

Французький Страсбур та англійський Брентфорд тим часом уважно спостерігають за процесом перемовин.

Мбангула за минулий сезон провів 32 матчі, забив чотири голи та віддав п’ять гольових передач.