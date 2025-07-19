Німеччина

Тен Гаг повернувся.

Леверкузенський Баєр у дебютному матчі нового головного тренера команди Еріка тен Гага зазнав нищівної поразки від бразильського Фламенгу U-20 (1:5).

Нідерландський фахівець після матчу прокоментував поразку своєї команди. Його слова наводить Bild.

"Результат поганий, але насправді мені начхати на результати в процесі передсезонної підготовки. Безумовно, ми ніколи не повинні програвати з таким рахунком, але для мене було важливо не втратити жодного гравця. Краще було б зіграти матч пізніше", — сказав тен Гаг.

Зазначимо, що Баєр після першого тайму програвав із рахунком 0:4.

Раніше повідомлялося, що Тен Гаг залишив відкритою можливість трансферу Антоні до Баєра.