Німеччина

Можлива оренда на сезон.

Ізраїльський воротар Даніель Перец долучився до складу мюнхенської Баварії влітку 2023 року в якості трансферу з Маккабі Тель-Авів за 5 млн євро в сподіваннях із часом стати основним у клубі.

Але допоки досвідчений Мануель Ноєр перебуває в складі "Рекордмайстера", для 25-річного виконавця це завдання ввижається нездійсненним.

А отже вибір за гравцем — чекати свого шансу за спиною досвідченого конкурента, або ж набувати практики деінде.

Судячи з останніх новин, чекати Перецу набридло, і цього літа він таки спробує свої сили в іншому клубі.

Нідерландський ПСВ та генуезький Дженоа претендували на гравця, але Баварія хоче тримати його в полі зору постійно, а отже коли на обрії з’явився Гамбург, то перемовини пішли значно швидше.

Напередодні Даніель уже пройшов першу частину медогляду, а сьогодні, 21 липня, відбудеться його завершення.

Це буде оренда на сезон без права викупу.

У минулій кампанії Перец провів шість матчів, пропустив сім голів та один раз відіграв "на нуль".