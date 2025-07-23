Німеччина

21-річний Мбангула несподівано змінив чемпіонат і перебирався до Бундесліги.

Ювентус підтвердив трансфер 21-річного атакувального півзахисника Самуеля Мбангули до бременського Вердера. Гравець залишив Італію після дебютного сезону в Серії А. Німецький клуб заплатить 10 мільйонів євро в чотири етапи, з можливими бонусами до 2 мільйонів. Туринці повідомили, що угода принесла їм 6,9 млн євро прибутку.

Контракт Мбангули з Вердером розрахований до літа 2030 року. Минулого сезону гравець провів 32 матчі у складі Ювентуса, забив 4 м’ячі й віддав 5 асистів. Зокрема, він відкрив сезон 2024/25 голом у матчі з Комо та відзначився в Лізі чемпіонів проти ПСВ.

Мбангула приєднався до системи Ювентуса в 2020 році з Андерлехта й пройшов шлях від Прімавери до першої команди. У збірній Бельгії U21 він має 8 матчів.

Мбангула вже приєднався до команди в літньому таборі в Циллерталі.