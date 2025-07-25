Німеччина

Гайденгайм орендує в "чорно-жовтих" 23-річного німця.

Боруссія Дортмунд відпустить голкіпера Діанта Рамая в оренду до Гайденгайма, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

У понеділок, 28 липня, 23-річний німець має пройти медогляд перед трансфером. Гайденгайм він представлятиме до кінця сезону-2025/26, право викупу домовленістю не передбачено.

Другу частину минулої кампанії Рамай провів у Копенгагені. На його рахунку 14 пропущених голів у 19-ти матчах (десять "сухих") усіх турнірів.

Контракт Діанта з Боруссією Дортмунд розраховано до кінця червня 2029 року. Порталом transfermarkt воротар оцінюється в 7 млн євро.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Челсі прагне повернутися до "чорно-жовтих".