Німеччина

Німці готові до продажу.

Австрійського атакувального півзахисника Романо Шміда бременський Вердер свого часу в 2019 році вихопив із футбольного концерну Ред Булл та Зальцбурга відповідно за порівняно малі гроші — усього 1 млн євро.

Але відтоді вже 25-річний виконавець розкрився як справжній універсал, здатний зіграти як будь-де в півзахисті, так і в атаці.

І відповідно провів за "музикантів" 157 матчів, забив 14 голів та віддав 27 гольовий передач за час перебування в клубі.

Минулу кампанію Шмід також відіграв на високому рівні, після чого Вердер вирішив, що настав момент скористатись гарною формою гравця та продати його за солідні гроші.

Лондонський Вест Гем пропонує близько 15 млн євро й із цією ставкою сподівається перевершити пропозиції бірмінгемської Астон Вілли та Фулгема, які також цікавляться гравцем.

У минулому сезоні Шмід провів 35 матчів, забив п’ять голів та віддав шість гольових передач.