Німеччина

Чех залишається в Леверкузені.

Леверкузенський Баєр продовжив контракт з чеським нападником Патріком Шиком. Про це повідомляє офіційний сайт "фармацевтів".

Зазначається, що нова трудова угода 29-річного форварда буде розрахована до 30 червня 2030 року. Попередній контракт спливав влітку 2027-го.

"Я хочу і буду продовжувати забивати голи, це моя сильна сторона. Крім того, я також прагну стати ключовою фігурою у становленні нової команди, здатної вигравати трофеї. Майбутнє виглядає добре. Баєр 04 дуже наполегливо працює над створенням топ-команди на майбутнє. Я твердо вірю, що ми і надалі будемо відігравати провідну роль у Бундеслізі та в Європі", — сказав Шик після пролонгації трудової угоди.

Минулого сезону Патрік Шик відіграв за Баєр 45 матчів, забив 27 голів та віддав 1 результативну передачу.