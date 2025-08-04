Німеччина

Наставник леверкузенців прокоментував трансфери ключових гравців та розповів про подальші плани на ринку.

Головний тренер Баєра Ерік тен Гаг прокоментував ситуацію навколо кадрових змін у команді, зокрема відхід Граніта Джаки та Флоріана Вірца, які були важливими фігурами в системі клубу.

В інтерв’ю для Kicker нідерландський фахівець зазначив, що подібні процеси є невід’ємною частиною великого футболу:

"Вірц і Джака? Це механізми футболу високого рівня: багато гравців іде, і багато приходить. Цьому не можна запобігти. Але краще, коли чотири чи п'ять футболістів не йдуть за одне трансферне вікно, бо тоді набагато складніше продовжити процес. Але ми повинні це зробити.

Навіть якщо вони йдуть, ми повинні побудувати хорошу команду. Це виклик для всіх: для команди, тренерського штабу, всіх причетних, аж до ради директорів. Нам доведеться будувати нову еру.

Нам потрібно додати ще чотири-п'ять гравців. Трансферне вікно відкрите ще місяць. Може статися все, що завгодно, я нічого не виключаю. Ми хочемо зберегти гравців, які зараз тут, але це не гарантовано", — сказав тренер.

Нагадаємо, Баєр підписав форварда юнацької збірної Малі Бомбу.