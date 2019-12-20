Италия

Football.ua представляет анонс матча 17-го тура чемпионата Италии между Фиорентиной и Ромой.

Фиорентина, пребывающая в явном и глубоком кризисе, во втором туре первенства Серии А подряд принимает команду, занимающую место в Топ-4. И после ничьей с Интером поклонники "скуадры виолы" будут требовать «продолжения банкета».

Фиорентина — Рома

Пятница, 20 декабря, 21:45. Флоренция, Стадио Артемио Франки. Арбитр — Даниэле Орсато. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Стоит отметить, что хотя ничья с Интером позволила Винценцо Монтелле удержаться на посту тренера Фиорентины, предпосылок к тому, что этот результат станет поворотным моментом в сезоне для "фиалок" немного.

Хозяева сохранили свой боевой состав, за исключением Рибери, который вернется в строй после операции не ранее, чем через 10 недель, но в отсутствие француза как-то сник его партнер по атаке Кьеза, да и вингеры Дальберт с Лиролой и центральный хав Кастровилли, которые получили в этом сезоне изрядную порцию комплиментов, выглядят неуверенно.

Если говорить о составе, то здесь, по большому счету, выбирать Монтелле придется лишь между Боатенгом и Влаховичем, и, учитывая то, что более молодой форвард принес Фиорентине ничью в 16-м туре, скорее всего, именно он составит пару Кьезе.

Постепенно налаживается кадровая ситуация в Роме. В лазарете по-прежнему находятся Дзаппакоста, Пасторе, Кристанте и Сантон, однако Мхитарян, уже выходивший на замену после травмы и даже забивший, полностью набрал форму и имеет равные шансы с Перотти начать матч в стартовом составе. Также Паулу Фонсека на предматчевой пресс-конференции подтвердил, что готов играть Смоллинг.

Что касается игры и результатов, то здесь положение команд совершенно противоположное. Фиорентина не может выиграть уже на протяжении шести туров (4 поражения и 2 ничьи), а Рома четыре тура не знает поражений (3 победы, 1 ничья). Красноречивой иллюстрацией этому может служить и то, что "волки" занимают четвертое место, а "фиалки" – четырнадцатое, уступая своему нынешнему сопернику 15 очков.

Несмотря на это, стоит учесть тот факт, что Рома в последний раз смогла обыграть Фиорентину в ноябре 2017 года, после чего последовали две ничьи и два поражения, в том числе и унизительные 1:7 в Кубке Италии на Артемио Франки в январе нынешнего года.

Интересные факты

– Рома проиграла лишь дважды в последних 25-ти матчах Серии А.

– Фиорентина смогла выиграть лишь два матча из последних 19-ти на своем поле в чемпионате Италии.

– В последних восьми матчах между этими командами во всех турнирах было забито 32 мяча.

– В минувшем сезоне матч Фиорентина — Рома завершился со счетом 1:1.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Рибери — Пасторе, Сантон, Кристанте, Миранте, Дзаппакоста.

прогноз 1:2

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