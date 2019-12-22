Италия

Аталанта нанесла Милану самое болезненное поражение за более чем 20 лет.

Последний раз Милан проигрывал с разницей в пять мячей в далеком 1998 году, когда не уступил Роме со счетом 0:5.

С таким же счетом "россонери" проиграли и в отчетном туре чемпионата Италии в выездном поединке против Аталанты.

Стоит также отметить, что всего за свою богатую историю в рамках чемпионата Италии Милан уступал с разницей в пять и больше голов только четыре раза (учитывая матч с Аталантой).

Обзор поединка Аталанта — Милан доступен на Football.ua.