Норвежский нападающий согласился на переход в Ювентус.
ЭРЛИНГ ХОЛАНД, ФОТО GETTY IMAGES
24 декабря 2019, 20:07
Эрлинг Холанд выбрал переход в Ювентус среди множества вариантов развития карьеры, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
За норвежским бомбардиром также охотятся Манчестер Юнайтед, Боруссия Д, РБ Лейпциг, Реал и Милан.
В текущем сезоне Эрлинг Холанд провел 22 поединка в футболке Зальцбурга, забив 28 голов и сделав 7 ассистов. Его контракт с австрийской командой рассчитан до лета 2023 года.
Норвежский нападающий ранее провел переговоры с Манчестер Юнайтед, который возглавляет его бывший тренер по Мольде Оле-Гуннар Солскьяер.
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