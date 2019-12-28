Италия

Официально Дженоа объявит о назначении Давиде Николы после того, как расторгнет контракт с Тиаго Моттой.

Давиде Никола, который фактически сменил Тиаго Мотту на посту главного тренера Дженоа, уже перебрался на тренировочную базу "грифонов", однако официального назначения ему придется ждать до тех пор, пока клуб не решит вопрос с увольнением его предшественника — сообщает Football Italia.

По правилам, установленным в итальянском футболе, у клуба на контракте не может быть одновременно трех тренеров, а у Дженоа по-прежнему действуют соглашения с Моттой и его предшественником Аурелио Андреаццоли.

Контракт с Николой, ранее работавшим с Лумеццане, Ливорно, Бари, Кротоне и Удинезе, рассчитан до конца сезона и будет автоматически продлен, если 46-летний специалист спасет аутсайдера Серии А от вылета.

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