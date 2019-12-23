Италия

Дженоа продолжает поиски возможного преемника Тиаго Мотты на посту тренера команды.

Несмотря на распространившиеся в СМИ слухи о том, что уже на этой неделе Дженоа возглавит экс-тренер Пеньяроля Диего Лопес, "грифоны" рассматривают и другие варианты.

Как сообщил сайт Джанлуки Ди Марцио, после поражения от Интера президент Дженоа Энрико Прециози предложил Давиде Баллардини в четвертый (!) раз возглавить команду, но получил отказ.

Существует еще один вариант: у Аурелио Андреаццоли, которого сменил на тренерском мостике Тиаго Мотта, продолжает действовать контракт с Дженоа, и он может вернуться к исполнению своих обязанностей.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.