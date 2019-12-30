Италия

Наставник римского клуба подвел итоги 2019 года.

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги высказался о результатах команды по итогам 2019 года. "Орлы" смогли добыть в свою копилку два трофея, поэтому итальянский специалист доволен проделанной работой.

"Я думаю, что это был фантастический 2019 год, так как мы выиграли Кубок Италии и Суперкубок Италии за пять месяцев. Безусловно, мы счастливы".

"Мы знаем, что сейчас нам будет уделено еще больше внимания, но понимаем, что делаем великие дела и хотим постоянно прогрессировать. Эта команда проводит большой объем работы каждый день, и мы очень мотивированы".

"У нас сейчас хорошая позиция в Серии А, но мы должны начать 2020 год там, где остановились. Я доволен тем, что мы делаем, но в футболе вы всегда должны думать о том, как прогрессировать, а не почивать на лаврах", — сказал Индзаги в интервью Rai Sport.

Лацио занимает третью позицию в итальянской Серии А, набрав 36 очков после 16-ти туров.

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