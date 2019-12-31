Италия

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон провел наибольшее количество матчей без пропущенных голов в чемпионате Италии за последние 10 лет.

Легендарный голкипер Ювентуса, начиная с 1 янврая 2010 года провел в высшем дивизионе чемпионата Италии 253 встречи.

При этом, сразу 124 из них завершились для Ювентуса без пропущенных голов. Таким образом, у Буффона насобиралось 49% матчей, в которых он сохранял свои ворота на замке.

В Серии А нет ни одного голкипера, который провел хотя бы три поединка и при этом имел такой высокий процент матчей на ноль.

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