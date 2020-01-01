Италия

Златан Ибрагимович может начать тренироваться с Миланом уже завтра.

В 11:00 по местному времени чартер со Златаном Ибрагимовичем прибудет в аэропорт Милана, после чего потенциальный новичок "россонери" отправится в клинику La Madoninna, где пройдет медицинское обследование — сообщает Gazzetta dello Sport.

Если вердикт врачей о состоянии здоровья ветерана будет положительным, швед подпишет контракт с "дьяволами" и, если успеет закончить все эти дела до 16:30, то присоединится к своим новым одноклубникам, которые в это время будут готовиться к матчу 18-го тура первенства Серии А против Сампдории, запланированного на 6 января. Если не успеет, то проведет первую тренировку 3 января.

Ранее Football.ua проанализировал, насколько полезным для Милана будет приход Ибрагимовича, который уже выбрал себе игровой номер.

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