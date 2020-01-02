Италия

В ближайшее время полузащитник Сельты Станислав Лоботка перейдет в Наполи.

Наполи, предлагавший за Станислава Лоботку 20 миллионов евро, и Сельта, требовавшая 25 миллионов, решили сойтись на средней сумме — считает Marca.

Другое испанское издание, Mundo Depornivo, также согласно, что клубы договорились о трансфере, но предлагает свой вариант сделки: аренда до конца сезона за 3 миллиона евро с правом выкупа за 17 миллионов летом 2020 года.

Косвенным подтверждением того, что скоро полузащитник сборной Словакии переберется в Неаполь, стало то, что Станислав подписался на официальный аккаунт Наполи в Инстаграм.

25-летний Лоботка выступал за Тренчин (86 матчей, 3 гола во всех турнирах), молодежную команду Аякса (30, 3), Норшелланн (62, 0) и Сельту (90, 0). В его послужном списке 22 матча (3 гола) за национальную сборную Словакии.

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