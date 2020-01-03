Италия

Генуэзский клуб проявляет интерес к бразильцу.

Защитник Аталанты Роджер Ибаньес попал в сферу интересов Сампдории, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Генуэзский клуб находится в поисках вариантов для усиления линии защиты и попытается подписать бразильского центрбека, который не имеет игровой практики в своем клубе.

Ибаньес перешел в Аталанту в январе 2019-го из Флуминенсе за 3,95 млн евро. В текущем сезоне 21-летний игрок провел лишь один поединок в футболке "черно-синих".

Ранее сообщалось, что защитник Симон Кьяер покинет Аталанту в январе.

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