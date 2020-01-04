Италия

Римляне близки к заключению соглашения с аргентинцем.

Полузащитник Эйбара Гонсало Эскаланте может стать игроком Лацио следующим летом, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Римляне практически согласовали детали контракта с аргентинским хавбеком и должны подписать его следующим летом, когда он получит статус свободного агента.

Эскаланте выступает в составе Эйбара с января 2016 года, перейдя из Катании. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 17 поединков в футболке "красно-синих", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Торино заинтересован в аренде полузащитника Лацио Милана Баделя.

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