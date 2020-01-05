Италия

Наставник "россонери" прокомментировал работу с новичком команды.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли поделился первыми впечатлениями от работы с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

"Ибрагимович – невероятный игрок. Он обладает харизмой, он никогда не переставал совершенствоваться. Он привнесет в команду энтузиазм, опыт и огромное желание.

Клуб и руководство предоставили мне большой подарок, теперь мы должны использовать Ибру правильным образом", – приводит слова Пьоли портал Football Italia.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович забил в своем первом контрольном матче за Милан.

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