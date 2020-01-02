Италия

Златан Ибрагимович объяснил, почему согласился на переход в Милан.

После подписания контракта с Миланом Златан Ибрагимович поделился своими впечатлениями.

"Почему я выбрал 21 номер? – сказал швед в интервью официальному сайту Милана. – Предложил выбрать из возможных вариантов своим детям — получился №21. Я сам мало изменился с тех пор, как был ребенком: все так же голоден до успеха и полон уверенности. Боялся ли я когда-нибудь чего-нибудь? Нет! И я не боюсь этого вызова. Я пришел в Милан, чтобы помочь клубу и команде в непростой период. И то огромное количество поздравлений, которые я получил от болельщиков, меня вдохновляют».

"Почему именно Милан? Руководство клуба было слишком настойчивым, чтобы я устоял. За последние две-три недели я разговаривал с директорами Милана чаще, чем с собственной женой! К тому же у меня остались самые приятные воспоминания от моих прошлых выступлений здесь".

38-летний Ибрагимович ранее выступал за Мальме (47 матчей во всех турнирах, 18 голов), Аякс (110, 48), Ювентус (92, 26), Интер (117, 66), Барселону (46, 22), Милан (85, 56), ПСЖ (180, 156), Манчестер Юнайтед (53, 29) и Лос-Анджелес Гэлакси (58, 53).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.