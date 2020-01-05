Италия

Форварда Наполи Дриса Мертенса беспокоит приводящая мышца.

Дрис Мертенс не сможет принять участия в матче 18-го тура чемпионата Италии против Интера из-за проблем приводящей мышцы — сообщает Sky Sport Italia.

Ранее в отчете о субботней тренировке официальный сайт клуба сообщил, что Мертенс, Калиду Кулибали и Фаузи Гулам занимались по индивидуальной программе.

Дрис отправился на консультацию с врачами в Бельгии и вернется в расположение команды на следующей неделе.

Матч Наполи — Интер состоится в понедельник, 6 января. Начало в 21:45 по местному времени.

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