Германия

Бельгийский нападающий не намерен переходить в стан дортмундцев.

Дрис Мертенс отказался от перехода в Боруссию Д в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Согласно информации источника, бельгийский нападающий хочет дождаться другого предложения и готов покинуть Наполи летом.

В текущем сезоне Дрис Мертенс провел 22 поединка в футболке неаполитанцев, в которых отметился девятью голами и четырьмя ассистами.

Напомним, что на бельгийца также претендуют Арсенал и Бавария.

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