Италия

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 18-го тура итальянской Серии А СПАЛ принимал на своем поле Верону.

Гости смогли без особых проблем одолеть своего соперника, который большую часть матча провел в меньшинстве (0:2).

Стоит отметить, что Верона прервала свою трехматчевую серию без побед в чемпионате Италии.

СПАЛ — Верона 0:2

Голы: Паццини, 14 Стемпиньски, 85

СПАЛ: Бериша — Валоти, Игор Жулио, Томович, Викари (Фелипе, 77), Стрефецца (Флоккари, 83) —

Чонек, Миссироли, Куртич — Палоски (Ди Франческо, 56), Петанья.

Верона: Сильвестри — Гюнтер, Кумбула, Ррахмани — Фараони, Велозу, Пессина, Лазович — Верре (Давидович, 90), Дзакканьи (Агеманг-Баду, 80) — Паццини (Стемпиньски, 73).

Предупреждения: Эспето — Дзакканьи.

Удаление: Томович.