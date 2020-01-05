Италия

Наставник Аталанты высказался о продаже Деяна Кулусевски в Ювентус.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями после продажи 19-летнего вингера Деяна Кулусевски в Ювентус за 45 миллионов евро.

"Все то, что он продемонстрировал в текущем сезоне, ожидаемо и заслужено вызвало такой большой интерес у СМИ".

"Я уверен, что Кулусевски станет очень важным игроком Ювентуса. У него будет своей путь, тогда как у Юве есть средства для инвестиций в будущее. Что касается нас, то мы получили возможность продолжать строить наш клуб".

"Парма использует его в новой роли на данный момент, так как у них много травмированных атакующих футболистов. В любом случае Кулусевски усилит их контратаки. Нам нужно сыграть качественно, технично, в темпе и с концентрацией", — приводит слова Гасперини Football Italia.

Отметим, что в следующем матче Аталанта сыграет против Пармы, за которую выступает Деян Кулусевски на правах аренды. Поединок состоится в понедельник, шестого января, в 16:00 по киевскому времени.

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