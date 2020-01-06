Италия

Завершился поединок 18-го тура Серии А.

В матче 18-го тура чемпионата Италии Удинезе на выезде сумел добыть три очка в игре против Лечче.

Примечательно, что полузащитник хозяев Евгений Шахов провел весь поединок на скамейке запасных.

Лечче — Удинезе 0:1

Голы: де Поль, 88

Лечче: Габриэль — Донати, Лучиони, Росеттини, ДелльОрко — Петриччоне, Тахцидис, Табанелли (Фариас, 69), Манкозу — Фалько, Бабакар (Ла Мантия, 80)

Удинезе: Муссо — Нейтинк, Трост-Эгонг, де Майо — Сема (Пуззетто, 75), Фофана, Мандрагора, де Поль (Барак, 90+1), Ларсен — Осака, Несторовски (Лазанья, 65)

Предупреждения: де Поль