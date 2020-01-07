Италия

Форвард прокомментировал дебютный матч после возвращения.

Нападающий Златан Ибрагимович поделился своим мнением о первом матче в составе Милана после возвращения в клуб.

Шведский форвард вышел на 55-й минуте поединка с Сампдорией (0:0), но отличиться результативными действиями ему не удалось.

"Я словно вернулся на 9-10 лет назад. Отношения с болельщиками сохранились такими же хорошими. Хочу сделать все, что в моих силах, чтобы порадовать их.

Нам не хватает уверенности у ворот соперника и собранности – в штрафной площадке. В целом, я доволен приемом на Сан-Сиро. Хотел забить и отпраздновать перед фанатами, как бог. Гол придет в следующем матче", – приводит слова Ибрагимовича сайт Джанлуки Ди Марцио.

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