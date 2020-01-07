Италия

Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич стал лауреатом последнего месяца 2019 года.

Серия А признала лучшим игроком декабря 2019 года полузащитника Лацио Сергея Милинковича-Савича — сообщил официальный Твиттер итальянской лиги.

В декабре Милинкович-Савич провел три матча в чемпионате (Удинезе, 3:0, результативная передача, Ювентус, 3:1, гол, Кальяри, 2:1) и провел поединок за Суперкубок Италии (Ювентус, 3:1, результативная передача), который также проходит под патронатом Серии А.

24-летний серб в нынешнем сезоне провел за Лацио 17 матчей в Серии А (3 гола).

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