Италия

Римский клуб выплатит 20 тысяч евро за выкрики фанатов.

Субботний матч Лацио против Брешии (2:1) прерывался из-за расистских оскорблений болельщиками римлян нападающего Марио Балотелли. Теперь "орлы" оштрафованы за это на 20 тысяч евро, сообщает BBC.

Судья Серии А попросил передать больше деталей дела в Федерацию футбола Италии, чтобы та решила, нужны ли дополнительные санкции.

Лацио осудил дискриминационное поведение своих фанатов и выразил готовность судиться с виновниками.

"Орлы" идут на третьем месте в Серии А, отставая от Ювентуса и Интера на шесть очков. При этом у них есть матч в запасе.

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