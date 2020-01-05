Италия

Итальянский форвард эмоционально отреагировал на дискриминационные выкрики в свою сторону.

Лацио в 18-м туре Серии А вырвал победу над Брешией (2:1) благодаря голу Чиро Иммобиле в дополнительное время второго тайма, однако и тут без скандалов не обошлось.

Во время первого тайма болельщики римского клуба начали выкрикивать разнообразные оскорбления в адрес форварда Брешии Марио Балотелли, которые дискриминировали его по расовым признакам.

Итальянец рассказал об этом главного арбитру встречи, чтобы тот обратил на данный эпизод внимание, после чего матч был приостановлен на несколько минут.

"Фанаты Лацио, которые сегодня были на стадионе – позор вам!" – написал Балотелли в своем Instagram.

Примечательно, что Балотелли в этом матче забил единственный гол своей команды, который стал первым в новом десятилетия в Серии А.

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