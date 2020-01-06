Италия

Римские "орлы" нетерпимы к проявлениям расизма на трибунах.

Матч между Лацио и Брешией ознаменовался не только поздней волевой победой "орлов" (2:1), но и расизмом со стороны римских фанатов в адрес Марио Балотелли.

"Как и всегда в прошлом, ФК Лацио осуждает дискриминационное поведение небольшой группки болельщиков на матче против Брешии", — гласит заявление "бьянкочелести".

"Клуб еще раз выказывает осуждение подобного поведения и подтверждает свое намерение подать в суд на тех, кто причинил серьезный ущерб имиджу клуба и команды Лацио".

"Орлы" после 17 матчей в Серии А идут на третьем месте, отставая от Ювентуса и Интера на три очка. Лацио выиграл девять последних матчей в чемпионате подряд, что стало повторением рекорда клуба.