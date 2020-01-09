Италия

Милан не уверен, что ему хватит вратарей, имеющихся в команде, если Пепе Рейна вернется в АПЛ.

Милан готов отпустить Пепе Рейну в Астон Виллу, но только в том случае, если будет уверен, что у Джанлуиджи Доннаруммы будет другой надежный дублер — заявил агент испанца.

"Переговоры о трансфере Рейны в Астон Виллу ведутся, но Милан дал понять, что хочет сначала найти ему замену", – цитирует Мануэля Гарсию Квилона Sky Sport Italia.

В данный момент в основной "обойме" Милана, кроме Рейны (1 матч в Серии А), находятся Джанлуиджи Доннарумма (17 матчей), его старший брат Антонио (0) и юный Маттео Сончин (0), и, видимо, руководство клуба не уверено в двух последних.

Астон Вилла приступила к поискам вратаря после того, как Том Хитон выбыл до конца сезона.

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