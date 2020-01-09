Италия

Дженнаро Тутино и Амато Чичиретти проведут весеннюю часть сезона в Серии В.

Наполи и Эмполи согласовали аренду до конца сезона двух нападающих неаполитанцев Амато Чичиретти и Дженнаро Тутино — сообщил официальный Твиттер команды из Серии В.

26-летний Чичиретти выступал за Каррарезе (19 матчей во всех турнирах, 0 голов), Л'Аквилу (23, 1), Пистойезе (9, 0), Мессину (21, 3), Беневенто (80, 16) и Парму (14, 1) Осеннюю часть нынешнего сезона Амато провел в аренде в Асколи (15, 2).

23-летний Тутино выступал за Виченцу (1, 0), Губбио (11, 1), Бари (1, 0), Каррарезе (15, 2) и Козенцу (69, 21). Осеннюю часть нынешнего сезона Дженнаро провел в аренде в Вероне (1, 0).

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