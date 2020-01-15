"Фиалки" включились в борьбу за марокканского полузащитника.
Софьян Амрабат, Getty Images
15 января 2020, 06:22
Полузащитник Вероны Софьян Амрабат попал в сферу интересов Фиорентины, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
"Фиалки" намерены укрепить линию полузащиты следующим летом и хотят заполучить марокканского хавбека. Наполи достиг устной договоренности по трансферу 23-летнего игрока, но руководство флорентийского клуба надеется перехватить его.
Стоимость Амрабата оценивается в 17-18 миллионов евро.
В текущем сезоне полузащитник провел 18 поединков в футболке "желто-синих".
Ранее сообщалось, что полузащитник Фиорентины Гаэтано Кастровилли привлек внимание ПСЖ.
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