Италия

"Фиалки" включились в борьбу за марокканского полузащитника.

Полузащитник Вероны Софьян Амрабат попал в сферу интересов Фиорентины, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Фиалки" намерены укрепить линию полузащиты следующим летом и хотят заполучить марокканского хавбека. Наполи достиг устной договоренности по трансферу 23-летнего игрока, но руководство флорентийского клуба надеется перехватить его.

Стоимость Амрабата оценивается в 17-18 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провел 18 поединков в футболке "желто-синих".

Ранее сообщалось, что полузащитник Фиорентины Гаэтано Кастровилли привлек внимание ПСЖ.

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