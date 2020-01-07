Испания

"Сине-гранатовые" решили начать с очень скромной суммы.

Динамо Загреб оскорблен предложением, которое поступило от Барселоны по полузащитнику Дани Ольмо, сообщает Sportske Novosti.

"Сине-гранатовые" готовы заплатить за испанского полузащитника 10 миллионов евро и бонусы, что категорически не устраивает чемпиона Хорватии.

Барселона хочет воспользоваться тем, что контракт Дани Ольмо с Динамо Загреб истекает летом 2021-го года.

Ранее испанец заявил, что собирается сделать следующий шаг в своей карьере, чтобы прогрессировать.