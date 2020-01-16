Италия

Интер намерен провести дополнительные медицинские тесты для защитника Ромы Леонардо Спинаццолы.

Согласованный и анонсированный обмен Интера и Ромы атакующего полузащитника Маттео Политано на защитника Леонардо Спинаццолу может не состояться — сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Интер, не уверенный в состоянии здоровья Спинаццолы, не только намерен провести дополнительные медицинские тесты для полузащитника Ромы, но и изменить условия сделки: вместо прямого обмена на постоянной основе — аренда до конца сезона с правом выкупа.

26-летний Спинаццола выступал за Эмполи (8 матчей во всех турнирах, 1 гол), Виртус Ланчиано (3, 0), Сиену (26, 1), Виченцу (10, 0), Перуджу (36, 0), Аталанту (62, 1), Ювентус (12, 0) и Рому (6, 1).

Его ровесник Политано играл за Перуджу (33, 8), Пескару (81, 12), Сассуоло (110, 24) и Интер (63, 6).

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