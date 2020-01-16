Италия

Защитник Симон Кьяер дал первое интервью в качестве игрока Милана.

Арендованный у Севильи Симон Кьяер уже успел сыграть за Милан в 1/8 финала Кубка Италии против СПАЛа, после чего поделился впечатлениями от новой команды.

"Я всегда мечтал сыграть за Милан — команду, от истории которой дух захватывает, – сказал 30-летний датчанин. – Поэтому сейчас я просто счастлив. Я и раньше играл на Сан-Сиро, поэтому прочувствовал его особую атмосферу. И когда мне позволил Паоло Мальдини, я не раздумывал".

Кьяер за свою профессиональную карьеру выступал за национальную сборную Дании (97 матчей, 3 гола), Мидтьюллан (21, 0), Палермо (65, 5), Вольфсбург (63, 3), Рому (24, 0), Лилль (78, 4), Фенербахче (88, 5), Севилью (64, 3) и Аталанту (6, 0).

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