Италия

"Адзурри" согласовали трансфер защитника Вероны.

Наполи договорился о переходе защитника Вероны Амира Ррахмани, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В пятницу Ррахмани прибудет в расположение неаполитанского клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта. Сумма трансфера составит 14 млн евро, а сам футболист подпишет пятилетнее соглашение с клубом.

Защитник останется выступать в составе Вероны и присоединится к Наполи следующим летом.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 19 поединков в футболке "желто-синих".

Ранее сообщалось, что Наполи подписал полузащитника Сельты Станислава Лоботку.

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