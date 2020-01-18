"Ласточки" подписали исландского хавбека.
Биркир Бьярнасон, Calcio BSFC
18 января 2020, 13:55
Полузащитник Биркир Бьярнасон перешел в Брешию, сообщает официальный твиттер итальянского клуба.
Исландский хавбек подписал полуторагодичный контракт с "ласточками", присоединившись к ним на правах свободного агента.
Последним клубом 31-летнего игрок был катарский Аль-Араби, где он выступал с октября прошлого года и провел 3 поединка.
В активе Бьярнасона имеется 84 матча и 14 голов в составе сборной Исландии.
Ранее сообщалось, что Брешия подписала полузащитника сборной Финляндии Симона Скрабба.
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