Итальянец привлек внимание клубов.
Алессандро Бастони, Getty Images
19 января 2020, 14:41
Защитник Интера Алессандро Бастони попал в сферу интересов Барселоны и Манчестер Сити, сообщает издание Gazzetta Dello Sport.
Клубы хотят укрепить линию обороны и следят за выступлениями молодого центрбека. Подписать итальянца им будет крайне непросто, так как миланцы не хотят расставаться с талантливым игроком.
Бастони присоединился к Интеру в 2017 году из Аталанты. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 10 поединков в футболке "нерадзурри".
Действующий контракт защитника с Интером рассчитан до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что полузащитник Интера Валентино Лазаро может перейти в Ньюкасл.
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