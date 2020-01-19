Италия

Итальянец привлек внимание клубов.

Защитник Интера Алессандро Бастони попал в сферу интересов Барселоны и Манчестер Сити, сообщает издание Gazzetta Dello Sport.

Клубы хотят укрепить линию обороны и следят за выступлениями молодого центрбека. Подписать итальянца им будет крайне непросто, так как миланцы не хотят расставаться с талантливым игроком.

Бастони присоединился к Интеру в 2017 году из Аталанты. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 10 поединков в футболке "нерадзурри".

Действующий контракт защитника с Интером рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник Интера Валентино Лазаро может перейти в Ньюкасл.

Желаете у знавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.