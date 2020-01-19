Италия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцатого тура итальянской Серии А между Лечче и миланским Интером.

Треугольник в центре поля, который Антонио Конте решил выставить на очередной поединок в рамках Серии А, вызвал вдохновленное одобрение у поклонников миланского Интера в социальных сетях. Именно с комбинацией Барелла – Брозович – Сенси связывают успешность выступлений "змей" в этом сезоне. Кроме того, в этой встрече среди тройки центральных защитников можно будет наблюдать Милана Шкриниара, который пропускал игру против Аталанты (1:1).

Лечче: Габриэль — Россеттини, Лукиони, Делль'Орко — Рисполи, Дейола, Петриччоне, Донати — Манкосу — Бабакар, Лападула.

Запасные: Вигорито, Чироне, Риккарди, Вера, Фалько, Мечарьелло, Галло, Мазелли, Майер, Тахцидис.

Интер: Ханданович — Годин, Де Врей, Шкриниар — Кандрева, Барелла, Брозович, Сенси, Бираги — Лукаку, Мартинес.

Запасные: Паделли, Берни, Санчес, Раноккья, Лазаро, Борха Валеро, Димарко, Эспозито, Пирола, Агуме, Бастони.

Матч Лечче — Интер начнется в 16:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.