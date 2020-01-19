Италия

Матч 20-го тура чемпионата Италии между Дженоа и Ромой завершился победой гостей.

В поединке 20-го тура первенства Серии А Рома на выезде обыграла одного из аутсайдеров лиги — Дженоа.

На быстрый гол Ундера и автогол Бираски в первом тайме ответил Пандев. А после перерыва окончательный счет установил Джеко.

Дженоа — Рома 1:3

Голы: Пандев, 45 — Ундер, 5, Бираски, 44, автогол, Джеко, 74.

Дженоа: Перин — Бираски, Ромеро, Голданига — Гильоне, Кассата (Фавилли, 70), Шене, Стураро (Радованович, 90+2), Баррека — Пандев, Санабрия (Агудело, 86).

Рома: Пау Лопес — Сантон (Четин, 84), Манчини, Смоллинг, Спинаццола — Верету (Кристанте, 73), Диавара — Ундер (Бруно Перес, 88), Пеллегрини, Клюйверт — Джеко.

Предупреждения: Ромеро, Кассата — Верету, Джеко, Пау Лопес.

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