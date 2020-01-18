В отличие от заключительного тура первого круга, 20-й не изобилует "мегафайтами", однако интересен тем, насколько команды Серии А способны решать свои задачи в экстремальных или "тепличных" условиях.

Расписание матчей

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 20 ТУР

18 ЯНВАРЯ 2020

16:00 Лацио Лацио -:- Сампдория Сампдория  
19:00 Сассуоло Сассуоло -:- Торино Торино  
21:45 Наполи Наполи -:- Фиорентина Фиорентина  

19 ЯНВАРЯ 2020

13:30 Милан Милан -:- Удинезе Удинезе  
16:00 Брешия Брешия -:- Кальяри Кальяри  
16:00 Болонья Болонья -:- Верона Верона  
16:00 Лечче Лечче -:- Интер Интер  
19:00 Дженоа Дженоа -:- Рома Рома  
21:45 Ювентус Ювентус -:- Парма Парма  

20 ЯНВАРЯ 2020

21:45 Аталанта Аталанта -:- СПАЛ СПАЛ  

 

Лацио – Сампдория

Суббота, 18 января, 16:00. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Даниэле Киффи

Несмотря на впечатляющую победную серию Лацио, последние выигрыши "орлам" даются с немалым трудом. По всей видимости, соперники уже успели приспособиться к "козырям" команды Симоне Индзаги.

Лацио предстоит сыграть против Сампдории и без одного из ключевых игроков — Лулича, отбывающего дисквалификацию.

Самп в последнее время выглядит все лучше, и хотя сомнительно, что генуэзцы смогут выдать (даже если захотят) такой же феерический матч, как против Брешии в 19-м туре, но нервы хозяевам точно потреплют.

Интересные факты

– Победная серия Лацио в чемпионате составляет 10 матчей.

– Лацио забивает не менее двух мячей в последних семи встречах с Сампдорией во всех турнирах.

– Беспроигрышная домашняя серия Лацио против Сампдории во всех турнирах составляет 14 матчей.

– Последние три матча в Серии А Лацио выиграл с разницей в один мяч.

– В минувшем сезоне матч Лацио — Сампдория завершился со счетом 2:2.

– В первом круге Сампдория крупно уступила Лацио дома — 0:3.

Ориентировочные составы

Лацио: Стракоша — Луис Фелипе, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Хони — Кайседо, Иммобиле.

Сампдория: Аудеро — Берешиньски, Колли, Шабо, Мурру — Линетти, Торсби, Виейра, Янкто — Квальярелла, Габбьядини.

Не сыграют: Лулич, Лукаку, Марушич, Вавро — Баррето, Феррари, Бертолаччи, Депаоли, Рамирес.

footballпрогноз 3:1

Сассуоло – Торино

Суббота, 18 января, 19:00. Реджо нелль'Эмилия, МАПЕИ Стэдиум. Арбитр — Давиде Масса

Две примерно одинаковые по силам команды переживают противоположные периоды: Торино выиграл два матча и вплотную подобрался к зоне Лиги Европы, а Сассуоло после трех поражений находится лишь в пяти очках от зоны вылета.

К положительным моментам для хозяев можно отнести сокращение после апелляции дисквалификации Берарди с двух до одного матча, и в поединке против Торино "нероверди" уже смогут рассчитывать на одного из своих лидеров.

Интересные факты

– Последние 5 матчей во всех турнирах между Сассуоло и Торино в Реджо нелль'Эмилии завершились вничью.

– Торино не проигрывает на выезде Сассуоло в последних десяти матчах во всех турнирах.

– Проигрышная серия Сассуоло в чемпионате составляет 3 матча.

– В минувшем сезоне матч Сассуоло — Торино завершился со счетом 1:1.

– В первом круге победа досталась "быкам" — 2:1.

Ориентировочные составы

Сассуоло: Консильи — Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос — Обьянг, Локателли — Берарди, Траоре, Джуричич — Капуто.

Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Джиджи — Де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Айна — Беренгер, Верди — Белотти.

Не сыграют: Марлон, Кирикеш, Дефрель — Льянко, Базелли, Ансальди.

footballпрогноз 1:1

Наполи – Фиорентина

Суббота, 18 января, 21:45. Неаполь, Стадио Сан-Паоло. Арбитр — Фабрицио Пасква. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Нынешний сезон пока является сплошным разочарованием для обеих команд, но выход в 1/4 финала Кубка Италии должен поднять настроение. Особенно это касается Фиорентинны, выбившей Аталанту.

Если учесть, что у Наполи, несмотря на приобретения Демме и Лоботки, серьезные кадровые проблемы, то у "фиалок" есть шанс.

Интересно будет посмотреть на новую встречу старых знакомых по Милану — нападающего Фиорентины Кутроне и тренера Наполи Дженнаро Гаттузо, у которых не всегда все складывалось гладко на Сан-Сиро. Захочет и сможет ли что-то доказать бывшему наставнику Патрик?

Интересные факты

– Наполи проиграл последние 3 домашних матча Серии А.

– Наполи пропускает не менее двух мячей в последних трех домашних матчах Серии А.

– В минувшем сезоне матч Наполи — Фиорентина завершился со счетом 1:0.

– В первом круге Фиорентина проиграла со счетом 3:4.

Ориентировочные составы

Наполи: Оспина — Хисай, Манолас, Луперто, Ди Лоренцо — Зьелински, Руис, Аллан — Кальехон, Милик, Инсинье.

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Бенасси, Пульгар, Кастровилли, Дальберт — Кьеза, Кутроне.

Не сыграют: Муриу Руй, Малькюи, Гулам, Кулибали, Максимович, Мертенс, Мерет — Рибери.

footballпрогноз 1:1

Милан – Удинезе

Воскресенье, 19 января, 13:30. Милан, Сан-Сиро. Арбитр — Лука Пайретто. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Милан, вдохновленный возвращением Ибрагимовича, собирается продолжить восхождение по ступенькам турнирной таблицы. В кубковом поединке против СПАЛа швед отдыхал, зато дебютировал датский защитник Кьяер.

Интересно, что если Златан, как и в прошлом туре, забьет, то это будет его 124-й гол в Серии А, и он войдет в Топ-10 бомбардиров-легионеров высшего итальянского дивизиона, опередив Давида Трезеге.

Вот только Удинезе, проваливший начало сезона, после трех побед подряд отстает от Милана в турнирной таблице лишь на одно очко.

Интересные факты

– Милан завершил вничью последние 3 домашних матча в Серии А.

– Победная серия Удинезе в чемпионате составляет 3 матча.

– В минувшем сезоне матч Милан — Удинезе завершился со счетом 1:1.

– В первом круге сильнее оказался Удинезе — 1:0.

Ориентировочные составы

Милан: Дж.Доннарумма — Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо, Кессье, Беннасер, Чалханоглу — Ибрагимович, Леау.

Удинезе: Муссо — Де Майо, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер Ларсен, Де Поль, Мандрагора, Фофана, Сема — Лазанья, Окака.

Не сыграют: Дуарте — Самир.

footballпрогноз 2:1

Брешия – Кальяри

Воскресенье, 19 января, 16:00. Брешия, Стадио Марио Ригамонти. Арбитр — Антонио Джуя

Еще совсем недавно Кальяри называли главным открытием сезона, но в последних четырех матчах подопечные Роландо Марана набрали очков даже меньше чем их нынешний соперник — ноль против одного у Брешии. А ведь "львы" идут на предпоследнем месте.

Интересные факты

– Кальяри пропускает не менее двух мячей в последних восьми матчах Серии А.

– Проигрышная серия Кальяри в чемпионате составляет 4 матча.

– В первом круге Кальяри уступил дома — 0:1.

Ориентировочные составы

Брешия: Йоронен — Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею — Вивиани, Тонали, Ромуло — Шпалек — Балотелли, Торрегросса.

Кальяри: Ольсен — Фараго, Писакане, Клаван, Пеллегрини — Нандес, Чигарини, Рог — Наингголан, Жоао Педро — Симеоне.

Не сыграют: Бизоли, Дессена — Краньо, Паволетти, Чеппителли.

footballпрогноз 0:1

Болонья – Верона

Воскресенье, 19 января, 16:00. Болонья, Стадио Ренато Далль'Ара. Арбитр — Джованни Айрольди

Верону и Болонью разделяют в турнирной таблице всего два очка, поэтому поединок обещает быть бескомпромиссным, но ярким — не факт.

Буквально накануне матча хозяева усилили свою атаку Мусой Барроу. Возможно, молодой форвард в Болонье будет более удачлив, чем в Аталанте.

Интересные факты

– Верона забивает не менее двух мячей в последних четырех матчах чемпионата.

– В первом круге команды разошлись миром — 1:1.

Ориентировочные составы

Болонья: Скорупски — Томиясу, Бани, Данило, Мбайе — Дземайли, Поли — Орсолини, Сориано, Сансоне — Паласио.

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Кумбулла, Гюнтер — Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович — Верре, Дзакканьи — Паццини.

Не сыграют: Дейкс, Крейчи, Медель — Бесса.

footballпрогноз 1:1

Лечче – Интер

Воскресенье, 19 января, 16:00. Лечче, Стадио Комунале Виа дель Маре. Арбитр — Пьеро Джакомелли. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Трудно представить, за счет чего Лечче сможет создать проблемы Интеру, и вполне возможно, что команда Евгения Шахова, который вряд ли сыграет из-за травмы, опустится по итогам тура в зону вылета.

Интеру обязательно надо брать максимум очков, чтобы хоть на время опередить Ювентус и заставить своего конкурента понервничать.

Если судить по первой встрече команд в сезоне в Милане, то и в Апулии, на "каблуке" итальянского "сапога", все должно пройти для гостей без проблем, даже если звездный новичок "змеев" Эшли Янг из Манчестер Юнайтед на поле не выйдет.

Интересные факты

– Беспроигрышная серия Интера в чемпионате составляет 12 матчей.

– Проигрышная серия Лечче в чемпионате составляет 4 матча.

– Лечче еще не выигрывал дома в нынешнем сезоне Серии А.

– В первом круге Интер разгромил новичка Серии А со счетом 4:0.

Ориентировочные составы

Лечче: Габриэль — Донати, Россеттини, Лукиони, Кальдерони — Петриччоне, Тахцидис, Дейола — Манкозу — Бабакар, Фалько.

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Кандрева, Барелла, Брозович, Сенси, Бираги — Лукаку, Мартинес.

Не сыграют: Шахов, Фариас — Д'Амброзио.

footballпрогноз 0:2

Дженоа – Рома

Воскресенье, 19 января, 19:00. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Фабио Мареска. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

2020 год начался для Ромы не особо оптимистично, однако "волкам" вполне по силам после двух поражений в чемпионате подряд одержать победу над одним из аутсайдеров Серии А.

Несмотря на переполненный лазарет, "джаллоросси" смогли обыграть в Кубке Парму, однако теперь к травмированным добавились дисквалифицированные Коларов и Флоренци.

Интересные факты

– Рома не проигрывает Дженоа в последних одиннадцати встречах во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Дженоа — Рома завершился со счетом 1:1.

– В первом круге победителя также выявить не удалось — 3:3.

Ориентировочные составы

Дженоа: Перин — Бираски, Голданига, Ромеро — Гильоне, Стураро, Радованович, Ягелло, Анкерсен — Пандев — Фавилли.

Рома: Пау Лопес — Спинаццола, Манчини, Смоллинг, Жуан Жезус — Диавара, Верету — Ундер, Пеллегрини, Перотти — Джеко.

Не сыграют: Кришито, Куаме, Лерагер — Флоренци, Коларов, Дзаньоло, Дзаппакоста, Пасторе, Сантон, Клюйверт, Мхитарян.

footballпрогноз 0:1

Ювентус – Парма

Воскресенье, 19 января, 21:45. Турин, Альянц Стэдиум. Арбитр — Марко Ди Белло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Традиционное для Ювентуса обилие кадровых потерь традиционно вряд ли скажется на игре чемпиона, уж больно длинная и классная скамейка запасных у "бьянконери".

Пожалуй, главный интерес вызывает то, в каком составе выйдет атакующая тройка Юве. Роналду из-за простуды пропустил кубковый матч против Удинезе, в котором феерили Дуглас Коста, Дибала и Игуаин.

Скорее всего, португалец все-таки выйдет на поле, а позицию "под нападающими" займет Рэмси. Остается выяснить, кто из аргентинцев станет вторым форвардом — Игуаин или Дибала.

Парма в нынешнем сезоне выглядит очень симпатично, хотя в последних четырех матчах выиграла лишь раз — у Лечче, сыграла вничью с еще одним аутсайдером Серии А Брешией, была разорвана в клочья Аталантой и уступила Роме место в 1/4 финала Кубка Италии.

Интересно будет понаблюдать за Кулусевски, ведь теперь вингер Пармы является игроком Ювентуса, а за "крестоносцев" выступает на правах аренды.

Интересные факты

– Беспроигрышная домашняя серия Ювентуса в чемпионате составляет 30 матчей.

– В минувшем сезоне матч Ювентус — Парма завершился со счетом 3:3.

– В первом круге сильнее был Ювентус — 1:0.

Ориентировочные составы

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Рабио, Пьянич, Матюиди — Рэмси — Игуаин, Криштиану Роналду.

Парма: Сепе — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Куцка, Эрнани, Грасси — Кулусевски, Инглезе, Куртич.

Не сыграют: Кьеллини, Хедира, Де Шильо, Демирал, Бентанкур — Карамо.

footballпрогноз 3:0

Аталанта – СПАЛ

Понедельник, 20 января, 21:45. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Федерико Ла Пенна. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Учитывая, что в последних двух домашних матчах Аталанта с общим счетом 10:0 обыграла Милан и Парму, за аутсайдера Серии А становится попросту страшно. А если учесть, что финалисты прошлого розыгрыша Кубка Италии вылетели в нынешнем на стадии 1/8 финала, то бергамаски будут очень злы.

Впрочем, со СПАЛом Аталанта в последнее время играет не без проблем. В последних пяти матчах Серии А две победы у "богини", одна у феррарцев и две ничьи, при этом разница забитых и пропущенных мячей 7:7.

Незадолго до дня матча игроком Аталанты стал лидер атак... Аталанты Дуван Сапата. "Богиня" выкупила контракт арендованного колумбийца у Сампдории.

Интересные факты

– Победная домашняя серия Аталанты в чемпионате составляет 3 матча.

– В последних трех домашних матчах Аталанта забивает не менее трех мячей.

– В минувшем сезоне матч Аталанта — СПАЛ завершился со счетом 2:1.

– В первом круге бергамаски также одержали минимальную победу — 3:2.

Ориентировочные составы

Аталанта: Голлини — Толой, Джимсити, Паломино — Кастань, де Роон, Пашалич, Госенс — Гомес — Иличич, Сапата.

СПАЛ: Бериша — Сионек, Викари, Фелипе — Стрефецца, Мурджа, Миссироли, Валоти, Игор — Петанья, Ди Франческо.

Не сыграют: Хатебур — Фарес, Д'Амброзио.

footballпрогноз 5:0

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

#   18 ЯНВАРЯ 2020 И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА
1 Ювентус 19 15 3 1 37 18 19 48  
2 Интер 19 14 4 1 40 16 24 46  
3 Лацио 18 13 3 2 41 17 24 42  
4 Аталанта 19 10 5 4 49 26 23 35  
5 Рома 19 10 5 4 34 21 13 35  
6 Кальяри 19 8 5 6 33 29 4 29  
7 Парма 19 8 4 7 26 25 1 28  
8 Торино 19 8 3 8 25 26 -1 27  
9 Верона 18 7 4 7 21 21 0 25  
10 Милан 19 7 4 8 18 24 -6 25  
11 Наполи 19 6 6 7 28 26 2 24  
12 Удинезе 19 7 3 9 17 28 -11 24  
13 Болонья 19 6 5 8 28 31 -3 23  
14 Фиорентина 19 5 6 8 23 29 -6 21  
15 Сассуоло 19 5 4 10 30 34 -4 19  
16 Сампдория 19 5 4 10 19 28 -9 19  
17 Лечче 19 3 6 10 22 38 -16 15  
18 Дженоа 19 3 5 11 20 38 -18 14  
19 Брешия 19 4 2 13 17 36 -19 14  
20 СПАЛ 19 3 3 13 12 29 -17 12  

 

Бомбардиры

ИГРОК КЛУБ ГОЛЫ(ПЕН) ИГРЫ
Чиро Иммобиле Лацио 20 (7) 18
Ромелу Лукаку Интер 14 (3) 19
Криштиану Роналду Ювентус 14 (5) 16
Жоао Педро Кальяри 11 (2) 19
Лаутаро Мартинес Интер 10 (2) 18
Луис Муриэль Аталанта 10 (4) 17
Йосип Иличич Аталанта 9 15
Андреа Белотти Торино 9 (5) 17
Доменико Берарди Сассуоло 8 14
Франческо Капуто Сассуоло 8 17

 

Ассистенты

ИГРОК КЛУБ ПЕРЕДАЧИ ИГРЫ
Луис Альберто Лацио 11 17
Алехандро Гомес Аталанта 7 18
Деян Кулусевски Парма 7 19
Лоренцо Пеллегрини Рома 5 13
Джозеф Дункан Сассуоло 5 13
Рафаэл Толой Аталанта 5 16
Паоло Гильоне Дженоа 5 16
Антонио Кандрева Интер 5 16
Раджа Наингголан Кальяри 5 16
Хосе Кальехон Наполи 5 18

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