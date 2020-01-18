В отличие от заключительного тура первого круга, 20-й не изобилует "мегафайтами", однако интересен тем, насколько команды Серии А способны решать свои задачи в экстремальных или "тепличных" условиях.
Расписание матчей
ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 20 ТУР
18 ЯНВАРЯ 2020
19 ЯНВАРЯ 2020
20 ЯНВАРЯ 2020
Лацио – Сампдория
Суббота, 18 января, 16:00. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Даниэле Киффи
Несмотря на впечатляющую победную серию Лацио, последние выигрыши "орлам" даются с немалым трудом. По всей видимости, соперники уже успели приспособиться к "козырям" команды Симоне Индзаги.
Лацио предстоит сыграть против Сампдории и без одного из ключевых игроков — Лулича, отбывающего дисквалификацию.
Самп в последнее время выглядит все лучше, и хотя сомнительно, что генуэзцы смогут выдать (даже если захотят) такой же феерический матч, как против Брешии в 19-м туре, но нервы хозяевам точно потреплют.
Интересные факты
– Победная серия Лацио в чемпионате составляет 10 матчей.
– Лацио забивает не менее двух мячей в последних семи встречах с Сампдорией во всех турнирах.
– Беспроигрышная домашняя серия Лацио против Сампдории во всех турнирах составляет 14 матчей.
– Последние три матча в Серии А Лацио выиграл с разницей в один мяч.
– В минувшем сезоне матч Лацио — Сампдория завершился со счетом 2:2.
– В первом круге Сампдория крупно уступила Лацио дома — 0:3.
Ориентировочные составы
Лацио: Стракоша — Луис Фелипе, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Хони — Кайседо, Иммобиле.
Сампдория: Аудеро — Берешиньски, Колли, Шабо, Мурру — Линетти, Торсби, Виейра, Янкто — Квальярелла, Габбьядини.
Не сыграют: Лулич, Лукаку, Марушич, Вавро — Баррето, Феррари, Бертолаччи, Депаоли, Рамирес.
прогноз 3:1
Сассуоло – Торино
Суббота, 18 января, 19:00. Реджо нелль'Эмилия, МАПЕИ Стэдиум. Арбитр — Давиде Масса
Две примерно одинаковые по силам команды переживают противоположные периоды: Торино выиграл два матча и вплотную подобрался к зоне Лиги Европы, а Сассуоло после трех поражений находится лишь в пяти очках от зоны вылета.
К положительным моментам для хозяев можно отнести сокращение после апелляции дисквалификации Берарди с двух до одного матча, и в поединке против Торино "нероверди" уже смогут рассчитывать на одного из своих лидеров.
Интересные факты
– Последние 5 матчей во всех турнирах между Сассуоло и Торино в Реджо нелль'Эмилии завершились вничью.
– Торино не проигрывает на выезде Сассуоло в последних десяти матчах во всех турнирах.
– Проигрышная серия Сассуоло в чемпионате составляет 3 матча.
– В минувшем сезоне матч Сассуоло — Торино завершился со счетом 1:1.
– В первом круге победа досталась "быкам" — 2:1.
Ориентировочные составы
Сассуоло: Консильи — Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос — Обьянг, Локателли — Берарди, Траоре, Джуричич — Капуто.
Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Джиджи — Де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Айна — Беренгер, Верди — Белотти.
Не сыграют: Марлон, Кирикеш, Дефрель — Льянко, Базелли, Ансальди.
прогноз 1:1
Наполи – Фиорентина
Суббота, 18 января, 21:45. Неаполь, Стадио Сан-Паоло. Арбитр — Фабрицио Пасква. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1
Нынешний сезон пока является сплошным разочарованием для обеих команд, но выход в 1/4 финала Кубка Италии должен поднять настроение. Особенно это касается Фиорентинны, выбившей Аталанту.
Если учесть, что у Наполи, несмотря на приобретения Демме и Лоботки, серьезные кадровые проблемы, то у "фиалок" есть шанс.
Интересно будет посмотреть на новую встречу старых знакомых по Милану — нападающего Фиорентины Кутроне и тренера Наполи Дженнаро Гаттузо, у которых не всегда все складывалось гладко на Сан-Сиро. Захочет и сможет ли что-то доказать бывшему наставнику Патрик?
Интересные факты
– Наполи проиграл последние 3 домашних матча Серии А.
– Наполи пропускает не менее двух мячей в последних трех домашних матчах Серии А.
– В минувшем сезоне матч Наполи — Фиорентина завершился со счетом 1:0.
– В первом круге Фиорентина проиграла со счетом 3:4.
Ориентировочные составы
Наполи: Оспина — Хисай, Манолас, Луперто, Ди Лоренцо — Зьелински, Руис, Аллан — Кальехон, Милик, Инсинье.
Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Бенасси, Пульгар, Кастровилли, Дальберт — Кьеза, Кутроне.
Не сыграют: Муриу Руй, Малькюи, Гулам, Кулибали, Максимович, Мертенс, Мерет — Рибери.
прогноз 1:1
Милан – Удинезе
Воскресенье, 19 января, 13:30. Милан, Сан-Сиро. Арбитр — Лука Пайретто. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Милан, вдохновленный возвращением Ибрагимовича, собирается продолжить восхождение по ступенькам турнирной таблицы. В кубковом поединке против СПАЛа швед отдыхал, зато дебютировал датский защитник Кьяер.
Интересно, что если Златан, как и в прошлом туре, забьет, то это будет его 124-й гол в Серии А, и он войдет в Топ-10 бомбардиров-легионеров высшего итальянского дивизиона, опередив Давида Трезеге.
Вот только Удинезе, проваливший начало сезона, после трех побед подряд отстает от Милана в турнирной таблице лишь на одно очко.
Интересные факты
– Милан завершил вничью последние 3 домашних матча в Серии А.
– Победная серия Удинезе в чемпионате составляет 3 матча.
– В минувшем сезоне матч Милан — Удинезе завершился со счетом 1:1.
– В первом круге сильнее оказался Удинезе — 1:0.
Ориентировочные составы
Милан: Дж.Доннарумма — Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо, Кессье, Беннасер, Чалханоглу — Ибрагимович, Леау.
Удинезе: Муссо — Де Майо, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер Ларсен, Де Поль, Мандрагора, Фофана, Сема — Лазанья, Окака.
Не сыграют: Дуарте — Самир.
прогноз 2:1
Брешия – Кальяри
Воскресенье, 19 января, 16:00. Брешия, Стадио Марио Ригамонти. Арбитр — Антонио Джуя
Еще совсем недавно Кальяри называли главным открытием сезона, но в последних четырех матчах подопечные Роландо Марана набрали очков даже меньше чем их нынешний соперник — ноль против одного у Брешии. А ведь "львы" идут на предпоследнем месте.
Интересные факты
– Кальяри пропускает не менее двух мячей в последних восьми матчах Серии А.
– Проигрышная серия Кальяри в чемпионате составляет 4 матча.
– В первом круге Кальяри уступил дома — 0:1.
Ориентировочные составы
Брешия: Йоронен — Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею — Вивиани, Тонали, Ромуло — Шпалек — Балотелли, Торрегросса.
Кальяри: Ольсен — Фараго, Писакане, Клаван, Пеллегрини — Нандес, Чигарини, Рог — Наингголан, Жоао Педро — Симеоне.
Не сыграют: Бизоли, Дессена — Краньо, Паволетти, Чеппителли.
прогноз 0:1
Болонья – Верона
Воскресенье, 19 января, 16:00. Болонья, Стадио Ренато Далль'Ара. Арбитр — Джованни Айрольди
Верону и Болонью разделяют в турнирной таблице всего два очка, поэтому поединок обещает быть бескомпромиссным, но ярким — не факт.
Буквально накануне матча хозяева усилили свою атаку Мусой Барроу. Возможно, молодой форвард в Болонье будет более удачлив, чем в Аталанте.
Интересные факты
– Верона забивает не менее двух мячей в последних четырех матчах чемпионата.
– В первом круге команды разошлись миром — 1:1.
Ориентировочные составы
Болонья: Скорупски — Томиясу, Бани, Данило, Мбайе — Дземайли, Поли — Орсолини, Сориано, Сансоне — Паласио.
Верона: Сильвестри — Ррахмани, Кумбулла, Гюнтер — Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович — Верре, Дзакканьи — Паццини.
Не сыграют: Дейкс, Крейчи, Медель — Бесса.
прогноз 1:1
Лечче – Интер
Воскресенье, 19 января, 16:00. Лечче, Стадио Комунале Виа дель Маре. Арбитр — Пьеро Джакомелли. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1
Трудно представить, за счет чего Лечче сможет создать проблемы Интеру, и вполне возможно, что команда Евгения Шахова, который вряд ли сыграет из-за травмы, опустится по итогам тура в зону вылета.
Интеру обязательно надо брать максимум очков, чтобы хоть на время опередить Ювентус и заставить своего конкурента понервничать.
Если судить по первой встрече команд в сезоне в Милане, то и в Апулии, на "каблуке" итальянского "сапога", все должно пройти для гостей без проблем, даже если звездный новичок "змеев" Эшли Янг из Манчестер Юнайтед на поле не выйдет.
Интересные факты
– Беспроигрышная серия Интера в чемпионате составляет 12 матчей.
– Проигрышная серия Лечче в чемпионате составляет 4 матча.
– Лечче еще не выигрывал дома в нынешнем сезоне Серии А.
– В первом круге Интер разгромил новичка Серии А со счетом 4:0.
Ориентировочные составы
Лечче: Габриэль — Донати, Россеттини, Лукиони, Кальдерони — Петриччоне, Тахцидис, Дейола — Манкозу — Бабакар, Фалько.
Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Кандрева, Барелла, Брозович, Сенси, Бираги — Лукаку, Мартинес.
Не сыграют: Шахов, Фариас — Д'Амброзио.
прогноз 0:2
Дженоа – Рома
Воскресенье, 19 января, 19:00. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Фабио Мареска. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
2020 год начался для Ромы не особо оптимистично, однако "волкам" вполне по силам после двух поражений в чемпионате подряд одержать победу над одним из аутсайдеров Серии А.
Несмотря на переполненный лазарет, "джаллоросси" смогли обыграть в Кубке Парму, однако теперь к травмированным добавились дисквалифицированные Коларов и Флоренци.
Интересные факты
– Рома не проигрывает Дженоа в последних одиннадцати встречах во всех турнирах.
– В минувшем сезоне матч Дженоа — Рома завершился со счетом 1:1.
– В первом круге победителя также выявить не удалось — 3:3.
Ориентировочные составы
Дженоа: Перин — Бираски, Голданига, Ромеро — Гильоне, Стураро, Радованович, Ягелло, Анкерсен — Пандев — Фавилли.
Рома: Пау Лопес — Спинаццола, Манчини, Смоллинг, Жуан Жезус — Диавара, Верету — Ундер, Пеллегрини, Перотти — Джеко.
Не сыграют: Кришито, Куаме, Лерагер — Флоренци, Коларов, Дзаньоло, Дзаппакоста, Пасторе, Сантон, Клюйверт, Мхитарян.
прогноз 0:1
Ювентус – Парма
Воскресенье, 19 января, 21:45. Турин, Альянц Стэдиум. Арбитр — Марко Ди Белло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1
Традиционное для Ювентуса обилие кадровых потерь традиционно вряд ли скажется на игре чемпиона, уж больно длинная и классная скамейка запасных у "бьянконери".
Пожалуй, главный интерес вызывает то, в каком составе выйдет атакующая тройка Юве. Роналду из-за простуды пропустил кубковый матч против Удинезе, в котором феерили Дуглас Коста, Дибала и Игуаин.
Скорее всего, португалец все-таки выйдет на поле, а позицию "под нападающими" займет Рэмси. Остается выяснить, кто из аргентинцев станет вторым форвардом — Игуаин или Дибала.
Парма в нынешнем сезоне выглядит очень симпатично, хотя в последних четырех матчах выиграла лишь раз — у Лечче, сыграла вничью с еще одним аутсайдером Серии А Брешией, была разорвана в клочья Аталантой и уступила Роме место в 1/4 финала Кубка Италии.
Интересно будет понаблюдать за Кулусевски, ведь теперь вингер Пармы является игроком Ювентуса, а за "крестоносцев" выступает на правах аренды.
Интересные факты
– Беспроигрышная домашняя серия Ювентуса в чемпионате составляет 30 матчей.
– В минувшем сезоне матч Ювентус — Парма завершился со счетом 3:3.
– В первом круге сильнее был Ювентус — 1:0.
Ориентировочные составы
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Рабио, Пьянич, Матюиди — Рэмси — Игуаин, Криштиану Роналду.
Парма: Сепе — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Куцка, Эрнани, Грасси — Кулусевски, Инглезе, Куртич.
Не сыграют: Кьеллини, Хедира, Де Шильо, Демирал, Бентанкур — Карамо.
прогноз 3:0
Аталанта – СПАЛ
Понедельник, 20 января, 21:45. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Федерико Ла Пенна. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1
Учитывая, что в последних двух домашних матчах Аталанта с общим счетом 10:0 обыграла Милан и Парму, за аутсайдера Серии А становится попросту страшно. А если учесть, что финалисты прошлого розыгрыша Кубка Италии вылетели в нынешнем на стадии 1/8 финала, то бергамаски будут очень злы.
Впрочем, со СПАЛом Аталанта в последнее время играет не без проблем. В последних пяти матчах Серии А две победы у "богини", одна у феррарцев и две ничьи, при этом разница забитых и пропущенных мячей 7:7.
Незадолго до дня матча игроком Аталанты стал лидер атак... Аталанты Дуван Сапата. "Богиня" выкупила контракт арендованного колумбийца у Сампдории.
Интересные факты
– Победная домашняя серия Аталанты в чемпионате составляет 3 матча.
– В последних трех домашних матчах Аталанта забивает не менее трех мячей.
– В минувшем сезоне матч Аталанта — СПАЛ завершился со счетом 2:1.
– В первом круге бергамаски также одержали минимальную победу — 3:2.
Ориентировочные составы
Аталанта: Голлини — Толой, Джимсити, Паломино — Кастань, де Роон, Пашалич, Госенс — Гомес — Иличич, Сапата.
СПАЛ: Бериша — Сионек, Викари, Фелипе — Стрефецца, Мурджа, Миссироли, Валоти, Игор — Петанья, Ди Франческо.
Не сыграют: Хатебур — Фарес, Д'Амброзио.
прогноз 5:0
Турнирная таблица
|#
|
|18 ЯНВАРЯ 2020
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|ФОРМА
|1
|
|Ювентус
|19
|15
|3
|1
|37
|18
|19
|48
|
|2
|
|Интер
|19
|14
|4
|1
|40
|16
|24
|46
|
|3
|
|Лацио
|18
|13
|3
|2
|41
|17
|24
|42
|
|4
|
|Аталанта
|19
|10
|5
|4
|49
|26
|23
|35
|
|5
|
|Рома
|19
|10
|5
|4
|34
|21
|13
|35
|
|6
|
|Кальяри
|19
|8
|5
|6
|33
|29
|4
|29
|
|7
|
|Парма
|19
|8
|4
|7
|26
|25
|1
|28
|
|8
|
|Торино
|19
|8
|3
|8
|25
|26
|-1
|27
|
|9
|
|Верона
|18
|7
|4
|7
|21
|21
|0
|25
|
|10
|
|Милан
|19
|7
|4
|8
|18
|24
|-6
|25
|
|11
|
|Наполи
|19
|6
|6
|7
|28
|26
|2
|24
|
|12
|
|Удинезе
|19
|7
|3
|9
|17
|28
|-11
|24
|
|13
|
|Болонья
|19
|6
|5
|8
|28
|31
|-3
|23
|
|14
|
|Фиорентина
|19
|5
|6
|8
|23
|29
|-6
|21
|
|15
|
|Сассуоло
|19
|5
|4
|10
|30
|34
|-4
|19
|
|16
|
|Сампдория
|19
|5
|4
|10
|19
|28
|-9
|19
|
|17
|
|Лечче
|19
|3
|6
|10
|22
|38
|-16
|15
|
|18
|
|Дженоа
|19
|3
|5
|11
|20
|38
|-18
|14
|
|19
|
|Брешия
|19
|4
|2
|13
|17
|36
|-19
|14
|
|20
|
|СПАЛ
|19
|3
|3
|13
|12
|29
|-17
|12
|
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