Италия

Football.ua представляет анонс матчей 20-го тура чемпионата Италии

В отличие от заключительного тура первого круга, 20-й не изобилует "мегафайтами", однако интересен тем, насколько команды Серии А способны решать свои задачи в экстремальных или "тепличных" условиях.

Расписание матчей

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 20 ТУР

Лацио – Сампдория

Суббота, 18 января, 16:00. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Даниэле Киффи

Несмотря на впечатляющую победную серию Лацио, последние выигрыши "орлам" даются с немалым трудом. По всей видимости, соперники уже успели приспособиться к "козырям" команды Симоне Индзаги.

Лацио предстоит сыграть против Сампдории и без одного из ключевых игроков — Лулича, отбывающего дисквалификацию.

Самп в последнее время выглядит все лучше, и хотя сомнительно, что генуэзцы смогут выдать (даже если захотят) такой же феерический матч, как против Брешии в 19-м туре, но нервы хозяевам точно потреплют.

Интересные факты

– Победная серия Лацио в чемпионате составляет 10 матчей.

– Лацио забивает не менее двух мячей в последних семи встречах с Сампдорией во всех турнирах.

– Беспроигрышная домашняя серия Лацио против Сампдории во всех турнирах составляет 14 матчей.

– Последние три матча в Серии А Лацио выиграл с разницей в один мяч.

– В минувшем сезоне матч Лацио — Сампдория завершился со счетом 2:2.

– В первом круге Сампдория крупно уступила Лацио дома — 0:3.

Ориентировочные составы

Лацио: Стракоша — Луис Фелипе, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Хони — Кайседо, Иммобиле.

Сампдория: Аудеро — Берешиньски, Колли, Шабо, Мурру — Линетти, Торсби, Виейра, Янкто — Квальярелла, Габбьядини.

Не сыграют: Лулич, Лукаку, Марушич, Вавро — Баррето, Феррари, Бертолаччи, Депаоли, Рамирес.

прогноз 3:1

Сассуоло – Торино

Суббота, 18 января, 19:00. Реджо нелль'Эмилия, МАПЕИ Стэдиум. Арбитр — Давиде Масса

Две примерно одинаковые по силам команды переживают противоположные периоды: Торино выиграл два матча и вплотную подобрался к зоне Лиги Европы, а Сассуоло после трех поражений находится лишь в пяти очках от зоны вылета.

К положительным моментам для хозяев можно отнести сокращение после апелляции дисквалификации Берарди с двух до одного матча, и в поединке против Торино "нероверди" уже смогут рассчитывать на одного из своих лидеров.

Интересные факты

– Последние 5 матчей во всех турнирах между Сассуоло и Торино в Реджо нелль'Эмилии завершились вничью.

– Торино не проигрывает на выезде Сассуоло в последних десяти матчах во всех турнирах.

– Проигрышная серия Сассуоло в чемпионате составляет 3 матча.

– В минувшем сезоне матч Сассуоло — Торино завершился со счетом 1:1.

– В первом круге победа досталась "быкам" — 2:1.

Ориентировочные составы

Сассуоло: Консильи — Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос — Обьянг, Локателли — Берарди, Траоре, Джуричич — Капуто.

Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Джиджи — Де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Айна — Беренгер, Верди — Белотти.

Не сыграют: Марлон, Кирикеш, Дефрель — Льянко, Базелли, Ансальди.

прогноз 1:1

Наполи – Фиорентина

Суббота, 18 января, 21:45. Неаполь, Стадио Сан-Паоло. Арбитр — Фабрицио Пасква. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Нынешний сезон пока является сплошным разочарованием для обеих команд, но выход в 1/4 финала Кубка Италии должен поднять настроение. Особенно это касается Фиорентинны, выбившей Аталанту.

Если учесть, что у Наполи, несмотря на приобретения Демме и Лоботки, серьезные кадровые проблемы, то у "фиалок" есть шанс.

Интересно будет посмотреть на новую встречу старых знакомых по Милану — нападающего Фиорентины Кутроне и тренера Наполи Дженнаро Гаттузо, у которых не всегда все складывалось гладко на Сан-Сиро. Захочет и сможет ли что-то доказать бывшему наставнику Патрик?

Интересные факты

– Наполи проиграл последние 3 домашних матча Серии А.

– Наполи пропускает не менее двух мячей в последних трех домашних матчах Серии А.

– В минувшем сезоне матч Наполи — Фиорентина завершился со счетом 1:0.

– В первом круге Фиорентина проиграла со счетом 3:4.

Ориентировочные составы

Наполи: Оспина — Хисай, Манолас, Луперто, Ди Лоренцо — Зьелински, Руис, Аллан — Кальехон, Милик, Инсинье.

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Бенасси, Пульгар, Кастровилли, Дальберт — Кьеза, Кутроне.

Не сыграют: Муриу Руй, Малькюи, Гулам, Кулибали, Максимович, Мертенс, Мерет — Рибери.

прогноз 1:1

Милан – Удинезе

Воскресенье, 19 января, 13:30. Милан, Сан-Сиро. Арбитр — Лука Пайретто. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Милан, вдохновленный возвращением Ибрагимовича, собирается продолжить восхождение по ступенькам турнирной таблицы. В кубковом поединке против СПАЛа швед отдыхал, зато дебютировал датский защитник Кьяер.

Интересно, что если Златан, как и в прошлом туре, забьет, то это будет его 124-й гол в Серии А, и он войдет в Топ-10 бомбардиров-легионеров высшего итальянского дивизиона, опередив Давида Трезеге.

Вот только Удинезе, проваливший начало сезона, после трех побед подряд отстает от Милана в турнирной таблице лишь на одно очко.

Интересные факты

– Милан завершил вничью последние 3 домашних матча в Серии А.

– Победная серия Удинезе в чемпионате составляет 3 матча.

– В минувшем сезоне матч Милан — Удинезе завершился со счетом 1:1.

– В первом круге сильнее оказался Удинезе — 1:0.

Ориентировочные составы

Милан: Дж.Доннарумма — Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо, Кессье, Беннасер, Чалханоглу — Ибрагимович, Леау.

Удинезе: Муссо — Де Майо, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер Ларсен, Де Поль, Мандрагора, Фофана, Сема — Лазанья, Окака.

Не сыграют: Дуарте — Самир.

прогноз 2:1

Брешия – Кальяри

Воскресенье, 19 января, 16:00. Брешия, Стадио Марио Ригамонти. Арбитр — Антонио Джуя

Еще совсем недавно Кальяри называли главным открытием сезона, но в последних четырех матчах подопечные Роландо Марана набрали очков даже меньше чем их нынешний соперник — ноль против одного у Брешии. А ведь "львы" идут на предпоследнем месте.

Интересные факты

– Кальяри пропускает не менее двух мячей в последних восьми матчах Серии А.

– Проигрышная серия Кальяри в чемпионате составляет 4 матча.

– В первом круге Кальяри уступил дома — 0:1.

Ориентировочные составы

Брешия: Йоронен — Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею — Вивиани, Тонали, Ромуло — Шпалек — Балотелли, Торрегросса.

Кальяри: Ольсен — Фараго, Писакане, Клаван, Пеллегрини — Нандес, Чигарини, Рог — Наингголан, Жоао Педро — Симеоне.

Не сыграют: Бизоли, Дессена — Краньо, Паволетти, Чеппителли.

прогноз 0:1

Болонья – Верона

Воскресенье, 19 января, 16:00. Болонья, Стадио Ренато Далль'Ара. Арбитр — Джованни Айрольди

Верону и Болонью разделяют в турнирной таблице всего два очка, поэтому поединок обещает быть бескомпромиссным, но ярким — не факт.

Буквально накануне матча хозяева усилили свою атаку Мусой Барроу. Возможно, молодой форвард в Болонье будет более удачлив, чем в Аталанте.

Интересные факты

– Верона забивает не менее двух мячей в последних четырех матчах чемпионата.

– В первом круге команды разошлись миром — 1:1.

Ориентировочные составы

Болонья: Скорупски — Томиясу, Бани, Данило, Мбайе — Дземайли, Поли — Орсолини, Сориано, Сансоне — Паласио.

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Кумбулла, Гюнтер — Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович — Верре, Дзакканьи — Паццини.

Не сыграют: Дейкс, Крейчи, Медель — Бесса.

прогноз 1:1

Лечче – Интер

Воскресенье, 19 января, 16:00. Лечче, Стадио Комунале Виа дель Маре. Арбитр — Пьеро Джакомелли. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Трудно представить, за счет чего Лечче сможет создать проблемы Интеру, и вполне возможно, что команда Евгения Шахова, который вряд ли сыграет из-за травмы, опустится по итогам тура в зону вылета.

Интеру обязательно надо брать максимум очков, чтобы хоть на время опередить Ювентус и заставить своего конкурента понервничать.

Если судить по первой встрече команд в сезоне в Милане, то и в Апулии, на "каблуке" итальянского "сапога", все должно пройти для гостей без проблем, даже если звездный новичок "змеев" Эшли Янг из Манчестер Юнайтед на поле не выйдет.

Интересные факты

– Беспроигрышная серия Интера в чемпионате составляет 12 матчей.

– Проигрышная серия Лечче в чемпионате составляет 4 матча.

– Лечче еще не выигрывал дома в нынешнем сезоне Серии А.

– В первом круге Интер разгромил новичка Серии А со счетом 4:0.

Ориентировочные составы

Лечче: Габриэль — Донати, Россеттини, Лукиони, Кальдерони — Петриччоне, Тахцидис, Дейола — Манкозу — Бабакар, Фалько.

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Кандрева, Барелла, Брозович, Сенси, Бираги — Лукаку, Мартинес.

Не сыграют: Шахов, Фариас — Д'Амброзио.

прогноз 0:2

Дженоа – Рома

Воскресенье, 19 января, 19:00. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Фабио Мареска. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

2020 год начался для Ромы не особо оптимистично, однако "волкам" вполне по силам после двух поражений в чемпионате подряд одержать победу над одним из аутсайдеров Серии А.

Несмотря на переполненный лазарет, "джаллоросси" смогли обыграть в Кубке Парму, однако теперь к травмированным добавились дисквалифицированные Коларов и Флоренци.

Интересные факты

– Рома не проигрывает Дженоа в последних одиннадцати встречах во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Дженоа — Рома завершился со счетом 1:1.

– В первом круге победителя также выявить не удалось — 3:3.

Ориентировочные составы

Дженоа: Перин — Бираски, Голданига, Ромеро — Гильоне, Стураро, Радованович, Ягелло, Анкерсен — Пандев — Фавилли.

Рома: Пау Лопес — Спинаццола, Манчини, Смоллинг, Жуан Жезус — Диавара, Верету — Ундер, Пеллегрини, Перотти — Джеко.

Не сыграют: Кришито, Куаме, Лерагер — Флоренци, Коларов, Дзаньоло, Дзаппакоста, Пасторе, Сантон, Клюйверт, Мхитарян.

прогноз 0:1

Ювентус – Парма

Воскресенье, 19 января, 21:45. Турин, Альянц Стэдиум. Арбитр — Марко Ди Белло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Традиционное для Ювентуса обилие кадровых потерь традиционно вряд ли скажется на игре чемпиона, уж больно длинная и классная скамейка запасных у "бьянконери".

Пожалуй, главный интерес вызывает то, в каком составе выйдет атакующая тройка Юве. Роналду из-за простуды пропустил кубковый матч против Удинезе, в котором феерили Дуглас Коста, Дибала и Игуаин.

Скорее всего, португалец все-таки выйдет на поле, а позицию "под нападающими" займет Рэмси. Остается выяснить, кто из аргентинцев станет вторым форвардом — Игуаин или Дибала.

Парма в нынешнем сезоне выглядит очень симпатично, хотя в последних четырех матчах выиграла лишь раз — у Лечче, сыграла вничью с еще одним аутсайдером Серии А Брешией, была разорвана в клочья Аталантой и уступила Роме место в 1/4 финала Кубка Италии.

Интересно будет понаблюдать за Кулусевски, ведь теперь вингер Пармы является игроком Ювентуса, а за "крестоносцев" выступает на правах аренды.

Интересные факты

– Беспроигрышная домашняя серия Ювентуса в чемпионате составляет 30 матчей.

– В минувшем сезоне матч Ювентус — Парма завершился со счетом 3:3.

– В первом круге сильнее был Ювентус — 1:0.

Ориентировочные составы

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Рабио, Пьянич, Матюиди — Рэмси — Игуаин, Криштиану Роналду.

Парма: Сепе — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Куцка, Эрнани, Грасси — Кулусевски, Инглезе, Куртич.

Не сыграют: Кьеллини, Хедира, Де Шильо, Демирал, Бентанкур — Карамо.

прогноз 3:0

Аталанта – СПАЛ

Понедельник, 20 января, 21:45. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Федерико Ла Пенна. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Учитывая, что в последних двух домашних матчах Аталанта с общим счетом 10:0 обыграла Милан и Парму, за аутсайдера Серии А становится попросту страшно. А если учесть, что финалисты прошлого розыгрыша Кубка Италии вылетели в нынешнем на стадии 1/8 финала, то бергамаски будут очень злы.

Впрочем, со СПАЛом Аталанта в последнее время играет не без проблем. В последних пяти матчах Серии А две победы у "богини", одна у феррарцев и две ничьи, при этом разница забитых и пропущенных мячей 7:7.

Незадолго до дня матча игроком Аталанты стал лидер атак... Аталанты Дуван Сапата. "Богиня" выкупила контракт арендованного колумбийца у Сампдории.

Интересные факты

– Победная домашняя серия Аталанты в чемпионате составляет 3 матча.

– В последних трех домашних матчах Аталанта забивает не менее трех мячей.

– В минувшем сезоне матч Аталанта — СПАЛ завершился со счетом 2:1.

– В первом круге бергамаски также одержали минимальную победу — 3:2.

Ориентировочные составы

Аталанта: Голлини — Толой, Джимсити, Паломино — Кастань, де Роон, Пашалич, Госенс — Гомес — Иличич, Сапата.

СПАЛ: Бериша — Сионек, Викари, Фелипе — Стрефецца, Мурджа, Миссироли, Валоти, Игор — Петанья, Ди Франческо.

Не сыграют: Хатебур — Фарес, Д'Амброзио.

прогноз 5:0

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Ювентус 19 15 3 1 37 18 19 48 2 Интер 19 14 4 1 40 16 24 46 3 Лацио 18 13 3 2 41 17 24 42 4 Аталанта 19 10 5 4 49 26 23 35 5 Рома 19 10 5 4 34 21 13 35 6 Кальяри 19 8 5 6 33 29 4 29 7 Парма 19 8 4 7 26 25 1 28 8 Торино 19 8 3 8 25 26 -1 27 9 Верона 18 7 4 7 21 21 0 25 10 Милан 19 7 4 8 18 24 -6 25 11 Наполи 19 6 6 7 28 26 2 24 12 Удинезе 19 7 3 9 17 28 -11 24 13 Болонья 19 6 5 8 28 31 -3 23 14 Фиорентина 19 5 6 8 23 29 -6 21 15 Сассуоло 19 5 4 10 30 34 -4 19 16 Сампдория 19 5 4 10 19 28 -9 19 17 Лечче 19 3 6 10 22 38 -16 15 18 Дженоа 19 3 5 11 20 38 -18 14 19 Брешия 19 4 2 13 17 36 -19 14 20 СПАЛ 19 3 3 13 12 29 -17 12

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