"Черно-синие" согласовали трансфер хорвата.
Марио Пашалич, Getty Images
20 января 2020, 09:41
Полузащитник Марио Пашалич близок к переходу в Аталанту на постоянной основе, сообщает твиттер журналиста Николо Скиры.
Итальянский клуб согласовал условия сделки с "синим" и должен завершить переход в ближайшее время. Сумма трансфера составит около 15 млн евро.
Пашалич выступает на правах аренды в Аталанте с лета 2018 года. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 24 поединка в футболке "черно-синих", отличившись шестью голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Аталанта выкупила нападающего Дувана Сапату у Сампдории.
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