Италия

"Черно-синие" согласовали трансфер хорвата.

Полузащитник Марио Пашалич близок к переходу в Аталанту на постоянной основе, сообщает твиттер журналиста Николо Скиры.

Итальянский клуб согласовал условия сделки с "синим" и должен завершить переход в ближайшее время. Сумма трансфера составит около 15 млн евро.

Пашалич выступает на правах аренды в Аталанте с лета 2018 года. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 24 поединка в футболке "черно-синих", отличившись шестью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Аталанта выкупила нападающего Дувана Сапату у Сампдории.

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